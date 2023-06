Dwangsom voor verkopers van te snelle fatbikes: 'Dit zijn geen fietsen, maar brommers'

Je ziet de fatbike steeds vaker in het Utrechtse straatbeeld. Ze ogen stoer met hun dikke banden en robuuste frame en zijn vooral onder jongeren razend populair. Zeker nu er een helmplicht is voor snorfietsers. Met de fatbike kan je ook nog eens door het bos rijden of over het strand, maar of je met een uit de kluiten gewassen e-bike te maken hebt of een opgevoerde brommer is niet altijd duidelijk.