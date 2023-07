De aanhouder wint: eindeloos mailen en bellen voor een optreden brengt band Turmoil voor het voetlicht

Soest - Het begon bij Gluren bij de Buren in Soest en nu staan ze er weer, de mannen van de Amerikana band Turmoil. Maar intussen hebben een flinke rij optredens in hun agenda staan. Door de volharding van zanger Bart de Waal: "De aanhouder wint. Het is ongekend in Nederland hoe vaak je naar iemand een mailtje kunt sturen en dan geen reactie krijgt. Ik heb heel vaak bij de pakken neer gezeten maar dan toch daaruit komen en mensen blijven mailen, of via via steeds ietsjes verder komen. Dus 50 mails sturen, daar komen dan 2 optredens uit. Maar de mensen die je daar ziet, weten dan misschien weer iets anders en zo groeit het uit naar iets moois hoop ik."