Onrendabele dagbesteding Reinaerde Utrecht mogelijk dicht, moet zorg winstgevend zijn?

Welke locaties van Reinaerde mogelijk gaan sluiten, is nog niet besloten. Daarover moet de organisatie zich nog buigen. "We kunnen ons goed voorstellen dat mensen zich zorgen maken over de sluiting of het samenvoegen van dagbestedingsplekken", zegt woordvoerder Joost Hamelynck. "We zorgen ervoor dat er voor iedereen voldoende plek en ruime keus blijft in soorten werk en dagbesteding in Utrecht."