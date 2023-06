Statiegeldmachine op school in Leidsche Rijn moet blikjes in de bosjes en plakkende tassen voorkomen

De statiegeldautomaat op school is een pilot van Statiegeld Nederland, de organisatie verantwoordelijk voor het statiegeldbeleid in ons land. Het Leidsche Rijn College heeft de primeur. "Dit is de eerste van in totaal tien scholen en universiteiten waar we het gaan uitproberen en als dat een succes blijft dan gaan we het in heel Nederland uitrollen", vertelt Raymond Gianotten van Statiegeld Nederland.