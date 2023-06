Landbouwoverleg geklapt, provincie gaat toch door met Utrechtse stikstofplannen

In een commissievergadering sprak de Provincie Utrecht vanmiddag over de voortgang van het UPLG. "De eerste vraag die in me opkomt is dat er in de plannen veel wordt gerefereerd aan het landbouwakkoord. Dat stond al op losse schroeven, en die schroeven zijn er nu echt uitgedraaid. Hoe gaan we hiermee om?", vroeg Jeroen van Wijk, die namens LTO-Noord sprak