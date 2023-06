Veenendaalse die niet naar school mocht in Iran wint taalprijs in Nederland

Veenendaal - De Veenendaalse Foruzan Bakhtiary mocht als Afghaanse in Iran niet eens naar de middelbare school maar kreeg het woensdag voor elkaar om een taalprijs te winnen in een ander land. Ze won in Amersfoort het publieksdeel van de Taalheldenprijs. Die onderscheiding komt uit de koker van prinses Laurentien en Stichting Lezen & Schrijven en is voor mensen die helpen laaggeletterdheid tegen te gaan bij zichzelf of anderen.