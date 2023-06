'Misstanden in vrouwengevangenissen veel omvangrijker dan gedacht'

"Sindsdien zijn heel wat nieuwe zaken bij ons binnengekomen", zei Oosterhagen in het RTL-programma. "En best interessant is dat de vrouwen die zich hebben gemeld ook vooral ons ervan willen overtuigen dat het eigenlijk nog veel groter is dan we denken. Vrouwen hebben verteld dat het ook in voormalige vrouwengevangenissen is gebeurd, onder andere in Breda. Maar niet alleen daar, ook in het justitieel ziekenhuis in Scheveningen.