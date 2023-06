Regionale klimaatdoelen nog ver weg: Amersfoort komt met actieplan voor versnelling

Om dat te halen moet de regio in rond die tijd 0,5 terawattuur (TWh) energie opwekken via windmolens, zonnepanelen op daken of zonnevelden. Dat staat ongeveer gelijk aan de opwek van 28 grote windturbines, of 500 voetbalvelden aan zonnepark. In de afgelopen twee jaar is het in de regio nog onvoldoende gelukt om op deze manier duurzame energie op te wekken.