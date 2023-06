34 jaar Namen & Rugnummers: van de beker voor FC Utrecht tot het record voor Femke Bol

"Hij scoort hem in de Kuip. We hebben de beker!", commentator René van den Berg weet het na het laatste doelpunt van Dirk Kuijt zeker: die beker gaat mee naar Utrecht. Nadat de finale een jaar eerder nog uitliep op een hele grote deceptie, was het dit jaar wel raak. En hoe! In de eigen Kuip werd Feyenoord verslagen met 4-1. Een dag later zijn zeker 40.000 fans aanwezig bij de rijtoer door de stad in een dubbeldekker.