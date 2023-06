Hoe verder na geklapt landbouwakkoord? 'Alleen maar verliezers'

De provincie Utrecht werkt dan ook verder aan het Utrechts Programma Landelijk Gebied, waar de plannen voor stikstof, maar bijvoorbeeld ook waterkwaliteit en versterking van de natuur in staan. Dat moet voor 1 juli af zijn. Veraart: "Er wordt hier heel hard gewerkt en voor een groot deel kunnen we wel verder. Maar sommige dingen kunnen we hier in Utrecht niet oplossen, daar hebben we echt het Rijk voor nodig."