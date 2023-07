Tijdens de orgelzomer in de Domkerk moet organist Jan Hage flink aan de bak: 'Het is soms echt ploeteren'

Organist worden was al heel jong zijn droom. "Mijn moeder en haar broer speelden orgel, dus het was heel vanzelfsprekend. Ik wist op de lagere school al dat ik organist wilde worden. Al die klanken die je eruit kunt halen vind ik heel bijzonder. Het is een soort eenmansorkest. Er zijn veel registers die andere instrumenten imiteren en ik had veel grammofoonplaten in die tijd. Ik vond het geweldig, dat was mijn muzikale wereld. Op school waren er altijd wel een paar die dat ook deden, die bijvoorbeeld ook orgelles hadden. Maar toen ik wat ouder werd was het wel heel bijzonder dat ik me zo voor klassieke muziek interesseerde, dan was je wel een klein beetje een buitenbeentje. Ik vond het wel geweldig toen ik in Utrecht muziekwetenschap ging studeren en ineens allerlei mensen om me heen had die dat ook geweldig vonden."