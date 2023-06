In beroep tegen je verkeersboete? De rechtbank kijkt er volgend jaar pas naar

En inmiddels zijn er ook een paar oplossingen in zicht. "We kijken bijvoorbeeld naar het clusteren van zaken. Dan worden vergelijkbare zaken tegelijk behandeld in plaats van iedere zaak apart. Daarnaast maken we het werkproces efficiënter en vragen we aan de procespartijen alle stukken ruim voordat de zaak op zitting komt in te dienen, zodat op de zitting de zaak echt kan worden afgedaan. Ook zijn we doorlopend bezig met het werven van meer personeel om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren."