Eigenaren regenboogvlaggen Ondiep laten zich niet intimideren: 'Als dit doorgaat, laat ik 'm ook in juli hangen'

"Ik dacht dat Nederland een tolerant land was", zegt een wijkbewoner die uit Ierland komt en zegt zich als 'non-binair te identificeren'. "De Pride in Utrecht wordt steeds groter, maar dan gebeurt er ook dit. Ik snap het gewoon niet. Ik voelde me altijd heel erg welkom met die regenboogvlaggen in de buurt, maar nu ik dit hoor voel ik me toch minder veilig."