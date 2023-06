Forse discussies in Utrechtse gemeenteraad over toekomst sekswerk: ‘Coaltiepartijen zetten ons buitenspel’

Utrecht - Commotie vanmiddag in de Utrechtse gemeenteraad. Daar werd gesproken over de toekomst van sekswerk in de stad. Dat is een onderwerp waar de gemeente al jaren over praat na het sluiten van de ramen aan het Zandpad, de Hardebollenstraat en de tippelzone aan de Europalaan. Een voorstel van alle coalitiepartijen moest zorgen voor meer snelheid in de ontwikkeling van plannen, maar die motie was tegen het zere been van de oppositie.