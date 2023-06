Niet zomaar een dierenarts: Peter Klaver verdoofde de Stellers zeearend

Stilzitten is niet echt Peters ding. Een documentaire gaat hem soms toch wat te langzaam en op een feestje is hij wel uitgekeken als hij iedereen gesproken heeft. Liever is hij aan het werk, wat hij dan ook twaalf uur per dag doet. Deels in zijn eigen kliniek, en deels als specialist in het verdoven van dieren. Het begon tijdens zijn studententijd in een reservaat in Afrika. Daarna werkte hij enige tijd in Saudi Arabië. Later volgde beren in India en Georgië en otters in Ierland. Voordat hij zijn kliniek opende werkte hij vijftien jaar lang als vaste dierenarts in Artis, waar hij bovendien ook woonde. “In een heel leuk appartementje, pal achter de ijsberen.”