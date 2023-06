Utrechtse kappersfamilie knipt al 175 jaar en krijgt eretitel: 'Kroon op je werk'

Michael de Bruijn is de zesde generatie kappers van de Bruijn Haarmode. Hij wilde graag weten hoe lang de zaak al in de familie zat en schakelde een onderzoeksbureau in. Aan de hand van bevolkingsregisters, persoonskaarten, adresboeken en kranten bleek dat de kapper waarschijnlijk al in 1848 is ontstaan. Hiermee is de Bruijn Haarmode zover bekend de oudste kapsalon van Nederland.