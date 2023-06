Weg met de bouwstop: duizenden huizen erbij in Nieuwegein

Nieuwegein digitaal nagebouwd

Nieuwegein is voor het onderzoek – met behulp van allerlei data – digitaal nagebouwd. Zo kun je zien hoeveel woningen er op dit moment zijn, hoeveel groen er is, waar het verkeer loopt en waar bijvoorbeeld een supermarkt of een bushalte is.

Aan deze digital twin zijn de woningbouwplannen toegevoegd, zodat de effecten zichtbaar worden: hoeveel groen blijft er over, waar neemt het verkeer toe en hoeveel woningen liggen op loopafstand van een tramhalte? En vooral: is het zo dan nog fijn, veilig en gezond leven in Nieuwegein?