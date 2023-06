Burgemeester Dijksma: ‘Chantage door te dreigen met sluiting is nieuw fenomeen’

De afpersing kwam daags nadat een handgranaat was gevonden bij een horecazaak aan de Kanaalstraat. Daarop sloot de burgemeester het etablissement. Een groot aantal partijen onder aanvoering van D66-raadslid Maarten Koning wilde opheldering van Dijksma. "Is deze vorm van bedreiging en afpersing nieuw, of zijn er eerdere gevallen bekend waarin horecazaken op deze manier werden afgeperst?" wilde hij weten. Dijksma liet daarop weten dat zoiets in Utrecht nooit eerder is voorgekomen. In Amsterdam werd een dergelijke manier van afpersen wel eerder toegepast. In 2018 werden coffeeshops de dupe van dergelijke praktijken, zei de burgemeester.