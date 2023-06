Utrechtse wethouder teruggefloten: geld voor studenten moet ook echt naar studenten

De IBB regeling, speciaal voor studenten, stopt per 1 juli. Het potje blijft dus goed gevuld. Alleen een half miljoen euro is betaald aan de studenten die dus bezwaar maakten tegen het weigeren van de energietoeslag. Wethouder Voortman wil de overgebleven twee miljoen euro niet meer aan studenten geven maar toevoegen aan een reserve die bedoeld is voor ‘werkende armen, bijstandsgerechtigden en gezinnen in armoede’. Dat zorgde alleen voor chagrijn bij diverse raadsleden, onder wie Berdien van der Wilt (D66). Zij diende een motie in, die ruime steun krijgt in de raad.