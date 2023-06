Is groot cultuurpaleis de oplossing voor krappe podia in Amersfoort?

Niet anders is dat bij Flint, het grote theater aan de rand van het centrum. “Mensen die hier binnenkomen snappen niet dat we weg willen”, legt Harold Warmelink, directeur van Flint, uit terwijl hij de grote theaterzaal inloopt. “Voorstellingen of artiesten die we hier graag zouden willen, kunnen we niet boeken omdat we de ruimte niet hebben." Verder heeft hij zulke hoge kosten, dat hij veelal bezig is met de begroting rond krijgen. “We zijn bijna meer bezig met financiën dan met cultuur. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.”