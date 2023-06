Drugs en cash geld gevonden bij Amersfoortse coffeeshop 't Klavertje

Volgens burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort waren er al langer vermoedens dat er iets niet pluis was in 't Klavertje. "Naast onze eigen vermoedens door warmtemetingen en de vergunningscontrole, waren er ook meldingen van overlast uit de buurt. Met een grondig politieonderzoek én het tijdelijk sluiten van ’t Klavertje wil ik de rust terugbrengen in de buurt. Signalen van ondermijning nemen we altijd serieus."