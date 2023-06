Meer ruimte voor elektrische boten in Utrechtse binnenstad: extra aanmeerplekken in Oudegracht en Singel

Eerder besloot de gemeente dat vanaf 2025 alleen nog bestel- en vrachtauto’s de binnenstad in mogen als ze elektrisch zijn of op waterstof rijden. Nu stelt wethouder Eva Oosters een nieuw doel: het aantal logistieke bewegingen mag in 2040 niet hoger zijn dan in 2022. "We moeten nu keuzes maken voor een toekomstbestendige stad", zegt ze. "De stad groeit, de wegen raken steeds voller en we werken hard aan schone lucht. Daarom pakken we de regie op onze stadslogistiek en dragen zo een steentje bij aan onze uitdagingen op gebied van klimaat en leefbaarheid."