Opa's en oma's luiden in de Dom noodklok over het klimaat: 'Ik wil iets voor nieuwe generatie doen'

In het eerste coronajaar 2020 haalden we die reductie net, maar in 2021 ging de uitstoot weer omhoog. "En dat is in strijd met het gerechtelijke vonnis", aldus de actievoerders. Zij vragen de overheid daarom morgen met klem zich aan de afspraak te houden. Inmiddels is in het Parijsakkoord een reductie van 55 procent in 2030 afgesproken. "Nederland is hier aan gebonden, en weer liggen we niet op koers om die verplichtingen na te komen."