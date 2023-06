'Schandalig dat directie vrouwengevangenis Nieuwersluis nu pas aangifte doet van wangedrag'

Berman hecht niet veel waarde aan die woorden van de directrice. Zij stond de afgelopen jaren zo'n dertig vrouwen bij met soortgelijke ervaringen in Nieuwersluis. Volgens haar wist zij allang af van de misstanden in de gevangenis en had ze eerder moet ingrijpen. "Het is vrij opmerkelijk dat ze heel lang hebben gedaan alsof er niks aan de hand was en nu zeggen: o sorry, jullie hebben tóch gelijk. We gaan tóch aangifte doen."