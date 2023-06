Nieuwe klepels in de klokken van de Dom: 'De klank wordt nu nog rijker'

"De klokken hier op de Domtoren zijn al prachtig. Door het veranderen van de klepels, ze zwaarder maken, bereikten we al een nog mooiere klank." Klanken die ze vanaf nu weer over Utrecht kan laten schallen. Om 16:00 uur is het eerste concert maar ze speelt rond het middaguur alvast 'als ik boven op de Dom sta'. "Ik heb stiekem al even gespeeld natuurlijk en ik hoor dat het anders is. Maar ik ben benieuwd hoe mensen beneden het ervaren. Kunnen zij het verschil horen?"