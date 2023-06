Begrip over stilleggen wegenprojecten maar zorgen over bereikbaarheid Utrecht

Provincie Utrecht - De provincie Utrecht heeft begrip voor het stilleggen van verschillende infrastructuurprojecten door het ministerie van Infrastructuur. Maar gedeputeerde Arne Schaddelee maakt zich tegelijkertijd ook zorgen. "Wat is het effect hiervan op de grote groeiopgave in onze provincie, met name het aantal woningen dat we gaan bouwen en de druk die dit legt op bereikbaarheid?", vraagt Schaddelee zich af.