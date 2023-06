Minister drukt op pauzeknop, aanpassingen Noordelijke Randweg Utrecht en knooppunt Hoevelaken ver weg

Gedeputeerde Arne Schaddelee van de Provincie Utrecht laat in een reactie weten het jammer te vinden dat de infrastructuurprojecten in de pauzestand gaan. "Maar we hebben begrip voor de noodzaak van deze stap", zegt hij. Toch maakt hij zich ook zorgen. "Wat is het effect hiervan op de grote groeiopgave in onze provincie, met name het aantal woningen dat we gaan bouwen en de druk die dit legt op bereikbaarheid?" Schaddelee wil onder meer op bereikbaarheid blijven inzetten door het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren.