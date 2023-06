150 jaar Hindostaans-Surinaamse geschiedenis, dankzij Radj Ramcharan kan heel Utrecht daarvan leren

Zoals Zwarte Piet bijvoorbeeld, om maar een heet hangijzer te noemen. Of de excuses van de regering over het slavernijverleden. "Soms vragen mensen zich af waarom dat nodig is. Maar kijk nou eens naar de ontwikkeling die we hebben ondergaan. Ik waardeer het zo erg dat onze minister-president het heeft gedurfd om excuses aan te bieden. En dat hij zijn mening heeft veranderd over Zwarte Piet. Kijk, je mag het oneens zijn over dingen. Maar je kan ook naar elkaar luisteren en concluderen dat je iets fout had. Er is altijd een kans om je mening te veranderen."