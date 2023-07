Amersfoorts hiphoptalent wordt ontdekt bij Studio Kruiskamp: 'Ik wil mijn kennis graag doorgeven aan jongeren'

Dat alles werpt zijn vruchten af, want Jouad weet al waar zijn ambitie ligt: "Zelf droom ik ervan om een all known artiest te worden, zoals bijvoorbeeld Ronnie Flex of Jiggy Djé." Tarik is bovendien niet de enige die hoge verwachtingen heeft van de jonge makers. "Het is tijd dat er een nieuw gezicht uit Amersfoort naar voren wordt geschoven. Het is niet om flauw te doen, maar er zitten hier echt een hoop supersterren. Hier in de studio zitten wel een stuk of vier, vijf jongens waarvan ik denk dat het echt uniek is wat ze doen."