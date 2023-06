Utrecht verscherpt regels voor flitsbezorgers

Utrecht is naar eigen zeggen een van de eerste gemeentes van Nederland die zulke strenge voorwaarden stelt aan flitsbezorgers. Dat is nodig omdat de boodschappenbedrijfjes soms voor overlast zorgen. Buurtbewoners ergeren zich aan grote vrachtwagens die tijdens het bevoorraden de weg blokkeren. Ook gedragen sommige bezorgers zich gevaarlijk in het verkeer: ze rijden erg hard met elektrische fietsen of scooters.