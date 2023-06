Meer vergunningen voor flexwoningen, maar het gaat nog te langzaam

Het lukt te veel mensen niet om een goede en betaalbare woning te vinden. Dit zorgt voor lange wachtlijsten. Flexwoningen moeten lucht bieden. Het doel van het kabinet is om er tot en met 2024 in totaal 37.500 te realiseren. Maar dat doel is nog ver weg. In 2022 werden in Nederland bijna 3300 flexwoningen neergezet, in de afgelopen vier jaar ruim 10.000. Het moet dus veel sneller.