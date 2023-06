Amersfoort krijgt tijdelijke opvanglocatie voor 200 asielzoekers

Amersfoort - Aan de Plotterweg in Amersfoort komt vanaf volgende week een tijdelijke noodopvang voor tweehonderd asielzoekers. Het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) had de gemeente verzocht zo'n locatie te realiseren en het college heeft daar nu mee ingestemd. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het stadsbestuur dit te zien als een "maatschappelijke plicht".