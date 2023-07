'Ik droom ervan dat mijn werk nog eens in het Rijksmuseum komt te hangen'

Niet alle bloemen vindt Sander in de winkel. Hij gaat er ook op uit om bloemen te fotograferen. Dat kan overal, in een prachtige bloementuin, maar ook gewoon om de hoek in een gemeenteperk. "Ik fotografeer daar ook kleine insecten. In een struik dichtbij zitten heel veel bijen. Die verwerk ik in mijn stillevens, omdat ze daardoor veel levendiger worden. Het lieveheersbeestje is mijn favoriet, dat is mijn handelsmerk. In al mijn kunstwerken zit een heel klein lieveheersbeestje, omdat het er zo lief uitziet. Maar ondertussen is het een grote draak." In de fotocollages van Sander zie je ook vaak vlinders. "Die zijn vaak opgezet. De vader van een vriendin zette ze op en die mocht ik fotograferen. Helaas is deze man er niet meer. Maar ik heb er wel hele mooie herinneringen aan."