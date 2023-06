Happen naar adem: waarom veel vissen hevige hoosbuien niet overleven

Kraal, groot visliefhebber, steekt zijn handen even in het water om de temperatuur te voelen. Een graadje of 25 schat hij. Dat is niet goed voor de vissen. Door de hoge temperaturen zit er minder zuurstof in het water. "En als er zo'n enorme hoosbui komt, spoelt er bijvoorbeeld hondenpoep en ander organisch materiaal zo het water in." Bacteriën gaan al die hondendrollen en bladeren opeten. "Maar dat kost ook zuurstof en dan wordt het zuurstofgehalte nóg lager."