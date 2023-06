Utrechtse vrouw die met auto op nieuwe partner van haar ex inreed hoeft niet terug naar gevangenis

Op 22 september vorig jaar zat de Utrechtse in de buurt van het huis van haar ex-man in Utrecht-Overvecht in haar auto te wachten. Haar kinderen wonen bij haar ex en zijn nieuwe vrouw, maar het was haar vanwege haar gedrag eerder al verboden om daar in de buurt te komen. Toen ze de nieuwe vrouw van haar ex zag fietsen, reed zij plankgas op haar af. De vrouw kon net op tijd van haar fiets springen en rende een plantsoen in. Haar belaagster reed vervolgens achteruit nog een keer op haar af, waardoor zij opnieuw opzij moest springen om niet door de auto geraakt te worden.