Motorrijder verongelukt bij het huis van Eline: 'Gaat door merg en been'

Leerbroek - Een keiharde klap deed het Leerbroekse huis van Eline van Zee gisteravond trillen. Eenmaal buiten is het nog veel erger dan ze dacht: een motorrijder ligt zwaar bloedend tegen haar voordeur aan. De man zal zijn val niet overleven. Bij Eline zit de schrik er een dag later nog steeds in. "Ik woon hier nu een jaar, en dit is al het tweede ongeluk in deze bocht. Ongelofelijk."