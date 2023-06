Podcast Stadhuisplein: 'Burgemeester Dijksma is veel te laat met ingrijpen Lucasbolwerk'

Het park is inmiddels een no-go-zone waar zelfs hulpverleners niet meer in durven. Steekpartijen komen frequent voor en het park verloedert in snel tempo. Tot groot ongenoegen van Dimitri Gilissen: "Ik ga iets onaardigs over onze burgemeester zeggen, want ik vind eigenlijk dat ze te laat is met haar maatregelen." Volgens Gilissen waren de signalen dusdanig dat er toen ingegrepen had moeten worden. "Het kinderdagverblijf, de horeca en de studentenvereniging aan het Lucasbolwerk klaagden toen al over de veranderende sfeer. Er zijn toen ook vragen gesteld, maar de burgemeester wilde er toen niet aan. En ik denk dat het nu te lang geduurd heeft."