Burgemeester trots op Ondiepers die regenboogvlag ophangen na intimidatie: ‘Geniale reactie’

Utrecht - “Het is een geniale reactie van de buurt”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. De Utrechtse burgemeester is vol lof over de inwoners van de wijk Ondiep. Huizen waar de regenboogvlag hing, werden met eieren bekogeld en bewoners werden geïntimideerd. Maar als teken van solidariteit besloten daardoor juist meer Ondiepers de vlag te hijsen. Ook het COC prijst de actie van de bewoners en hoopt dat dit voorbeeld in heel Nederland wordt gevolgd bij soortgelijke incidenten.