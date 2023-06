Leerdam druk met het Oranjevaasje voor Alexia

Het vaasje kan online besteld worden en kost 329 euro. Dan kan je ervoor kiezen om het te laten thuisbezorgen maar je kan het ook komen ophalen in Leerdam. Ook dat is inmiddels een traditie geworden van lange rijen bij de Glasblazerij. Want het is de sport om een 'zo hoog mogelijk' nummer te scoren. Sommer: "Het is wel eens voorgekomen dat er mensen in de auto hebben geslapen om zo snel mogelijk in de rij te kunnen gaan staan. Het vaasje met nummer 2 is het meest geliefd."