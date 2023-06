'Slachtoffer woningoverval Utrecht verdacht dader van vreemdgaan met zijn vrouw'

Op vrijdagochtend 12 augustus zag een bewoonster van een flat aan de Milosdreef rond 10.00 uur drie mannen haastig de trap afrennen. Een van van hen had een doos in zijn handen. Volgens het Openbaar Ministerie beroofden de drie kort daarvoor in een van appartementen een man en een vrouw. Maar over wat zich binnen heeft afgespeeld is nog veel onduidelijk.