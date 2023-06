1000 regenboogvlaggetjes in brievenbussen Utrechtse wijk Ondiep: 'Liefde vieren in alle soorten'

De tekst die Spread the Flag achterop het vlaggetje heeft gezet.

He buurtgenoten!

Misschien denk je: huh, een regenboogvlag in mijn brievenbus?! We willen eigenlijk graag dat je 'm voor je raam hangt. Even uitleggen waarom:

De regenboogvlag is vooral een trots en kleurrijk symbool van de LHBTIQ+ gemeenschap. Een viering van liefde in alle soorten en maten.

Helaas krijgt de boodschap van liefde de laatste tijd vaak geweld als antwoord. Regenboogvlaggen worden gestolen of verbrand, en huizen met vlaggen worden bekogeld met eieren. Dit is niet alleen bedreigend voor LHBTIQ+ mensen, maar het vormt ook een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting van ons allemaal.

Daarom hopen we dat zoveel mogelijk buurtbewoners deze regenboogvlag voor hun raam willen hangen. Het maakt niet uit of je homo, hetero, transgender of iets anders bent: we hopen dat je wilt bijdragen aan een echte regenboogstraat. Een straat die laat zien: iedereen is hier welkom.

Alvast super bedankt voor jullie hulp! We kunnen echt niet zonder.

Groetjes van je Utrechtse buren