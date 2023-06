Directie vrouwengevangenis Nieuwersluis in gesprek met gedetineerden over misstanden

De woordvoerder van de directie zegt te snappen dat het lijkt alsof er snel een bijeenkomst is georganiseerd, nadat de documentaire Zitten en Zwijgen van Jessica Villerius gisteren online kwam. "Maar dat is pertinent onjuist. De gesprekken vinden over meerdere afdelingen plaats op verschillende momenten en gaan over het rapport van de inspectie. Doel is om in gesprek te gaan over de misstanden en hoe het nu met de gedetineerden gaat. De bevindingen van die gesprekken worden vervolgens gerapporteerd aan Gedeco (de Landelijke Gedetineerdencommissie, red.)."