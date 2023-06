Het stroomnetwerk piept en kraakt, wat kunnen we daar aan doen?

We gebruiken met z'n allen, zowel bedrijven als consumenten, steeds meer elektriciteit. We koken, rijden en verwarmen bijvoorbeeld met elektriciteit. Daardoor is het drukker op het elektriciteitsnetwerk waardoor een soort file ontstaat. Dat vastlopen van de energiestroom noemen we congestie. Die file staat twee kanten op, want naast dat we meer stroom verbruiken, produceren we ook meer energie. Denk dan bijvoorbeeld aan zonnepanelen en windmolens. De drukte op het net heeft nog een extra zet gekregen vanwege de oorlog in Oekraïne. Hierdoor zijn we minder gas gaan gebruiken en meer elektriciteit.