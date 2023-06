Domkerk zoekt vrijwilligers: 'Het is de mooiste plek om te werken'

Utrecht - De Domkerk zoekt vrijwilligers voor de naderende, drukke vakantiemaanden. Vrijwilliger Bram Schriever hoopt dat hij op korte termijn hulp krijgt. "Er zijn zo'n 25 extra mensen nodig voor de zomer. Iedereen die denkt een dag of halve dag in de week of twee weken over te hebben, is hartelijk welkom."