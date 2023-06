Tienduizenden volgers in Irak, FC Utrecht razend populair na ‘Iqbal-effect'

In buurland Saudi-Arabië mag dan wel het grote geld worden verdiend. “Maar in Irak is de beleving vele malen groter en zitten de tribunes vol”, zegt Akla. Voor veel Irakezen is voetbal dan ook de belangrijkste bron van vermaak. Vooral het nationale team is populair. “Dat team mocht jarenlang van de FIFA geen thuiswedstrijden in Irak spelen vanwege de veiligheidssituatie”, zeg Akla. Nu dat weer wel mag, is de voetbalgekte verder gestegen.