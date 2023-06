Levensbedreigende messteken na woordenwisseling tijdens uitlaten van honden: OM eist 4 jaar cel en tbs met dwang

Kort daarna werd de steker door politiemensen overmeesterd. Het bebloede mes had hij in zijn jaszak gestopt. Het foedraal lag een eind verderop in de buurt van het slachtoffer. Gregory heeft wisselende verklaringen afgelegd over wat er was gebeurd. Aan een getuige vertelde hij kort na het incident dat hij de andere man zes keer had gestoken. Later bij de politie verklaarde hij dat het twee of vier keer was geweest. In de rechtbank kwam hij vandaag met weer een ander verhaal.