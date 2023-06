Eerste stap richting referendum over betaald parkeren in Amersfoort

De gemeenteraad onderzoekt daarna of het verzoek aan alle eisen voldoet. Als dat zo is, kan een definitief verzoek worden ingediend, maar daarvoor is de handtekening van 5 procent van de kiesgerechtigden nodig. In Amersfoort zou dat neerkomen op ruim zesduizend handtekeningen, inclusief de eerder verzamelde handtekeningen voor het inleidend verzoek. Als ook aan die eis is voldaan, stelt de de gemeente een datum voor het referendum vast.