Internetaanbieders verbaasd: 'Oude netwerken verdwijnen helemaal niet in Utrecht '

T-Mobile erkent dat de verkoopmethode die het bedrijf hanteert niet door iedereen op prijs wordt gesteld. "We verkopen dagelijks veel aansluitingen en helaas is er soms een klant niet tevreden over onze verkoopmethoden", zegt woordvoerder Anouk Buijs Bartels van T-Mobile. "Dat is vervelend, want we streven er altijd naar om dit op een nette en integere manier te doen." Het bedrijf zegt in Utrecht gestopt te zijn met de huis-aan-huis verkoop, omdat een vergunning ontbreekt.