Pillen en cocaïne op school, op feestjes en in alle wijken: hoe normaal is drugsgebruik in Baarn?

Behalve op straat geeft de drugsscene ook een onveilige sfeer in gezinnen en in het uitgaansleven, stellen de onderzoekers vast. Op school zien medewerkers leerlingen met antisociaal gedrag. Ze zijn brutaal of juist ongeïnteresseerd, ze zitten soms stoned in de les. Dat heeft zijn weerslag op de stemming in de klas, op medeleerlingen. "Gebruikers zijn zelf ook vaak slachtoffer van hun situatie", voegt de burgemeester toe. "We zien veel verward gedrag, of 'onbegrepen gedrag' zoals we het nu geloof ik moeten noemen. Vaak is dat gerelateerd aan het gebruik van middelen. Die mensen hebben dan te veel, of juist niet gebruikt."