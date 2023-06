Zaak tegen Woerdense pakketbezorger die man doodreed moet mogelijk opnieuw

Woerden - Het hoger beroep tegen de pakketbezorger uit Woerden, die in 2020 iemand in het Gelderse Wijchen doodreed, moet over. Dat adviseert de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Het advies komt nadat de pleitnota van de advocaat van de pakketbezorger is kwijtgeraakt bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.